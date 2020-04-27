Нових керівників митниці та податкової призначать за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів призначить нових голів Державної податкової та Державної митної служби за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше - і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади", - сказав Марченко.

На його думку, в поточній ситуації - це оптимальний підхід, оскільки йдеться про відомства з тисячами службовців.

"Після закінчення карантину, як це передбачено законодавством, ми проведемо конкурсний відбір - із залученням експертів і громадськості", - зазначив Марченко.

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Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що звільнені з посад голова Державної податкової служби Сергій Верланов та голова Митної служби Максим Нефьодов втратили довіру людей і мали піти.