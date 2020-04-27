Нових керівників митниці та податкової призначать за спрощеною процедурою
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше - і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади", - сказав Марченко.
На його думку, в поточній ситуації - це оптимальний підхід, оскільки йдеться про відомства з тисячами службовців.
"Після закінчення карантину, як це передбачено законодавством, ми проведемо конкурсний відбір - із залученням експертів і громадськості", - зазначив Марченко.
Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що звільнені з посад голова Державної податкової служби Сергій Верланов та голова Митної служби Максим Нефьодов втратили довіру людей і мали піти.