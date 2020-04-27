Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці і податкової

Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці і податкової

Укрінформ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ситуація у митній та податковій службах вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників. Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час», - заявив Шмигаль.

Він нагадав про те, що у п'ятницю, 24 квітня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення керівників цих двох служб. «Уряд вжив такі заходи, адже робота митниці та податкової — це, перш за все, питання економічної безпеки країни. Тут не може бути ніяких виправдань. Бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Читайте також: Нефьодов каже, що звільнення стало для нього сюрпризом

Шмигаль запевнив у тому, що уряд також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки. «Це і є реальний «аудит держави», який ми готові проводити разом із народними депутатами. Водночас я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів опублікував постанови про звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова одразу після їх прийняття 24 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-