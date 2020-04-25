Нефьодов каже, що звільнення стало для нього сюрпризом

Колишній голова Митної служби Максим Нефьодов припускає, що його звільнення з посади зможе призупинити реформу.

Про це він сказав в бліцінтерв'ю виданню LIGA.net.

«Ми усі дорослі люди. Це, звісно не трагедія, але шкода, що, вірогідно, це означає зупинку реформи. Ми старалися як могли. Значить десь недопрацювали», – зазначив Нефьодов.

За його словами, не було жодних натяків про звільнення саме 24 квітня. При цьому ситуацію загалом він назвав «дещо трагікомічною історією».

«Я прийшов на Кабмін, тому що сьогодні розглядалося питання зарплат митників, виступив, рішення прийняли. Далі оголосили блок кадрових питань. І наскільки я зрозумів з виразу обличчя частини міністрів, для багатьох наше звільнення – мене, Верланова (Сергія, ексголови Державної податкової служби, – ред.), усіх заступників – було сюрпризом», – уточнив Нефьодов.

Водночас він сказав, що ані до засідання уряду, під час якого було оголошено рішення про його звільнення, ані після не мав комунікацій із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком.

«Думаю, що для команди Марченка це також стало несподіванкою», – додав Нефьодов.

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Разом з тим він назвав дивним те, що під час засідання уряду напередодні не обговорювали кандидатуру Ігоря Муратова, якого призначили тимчасово виконуючим обов’язки голови Митниці.

«Муратов – це один з ветеранів Митниці. Він відповідає за питання по організації митної роботи на кордоні. Людина досвідчена. Думаю, з технічної точки зору він впорається», – підкреслив Нефьодов.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері голова Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади.

Згодом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання Кабінету міністрів поінформував, що уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. При цьому прем’єр додав, що найближчим часом планують призначити нових ефективних керівників у ці відомства.