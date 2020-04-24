Верланов прокоментував своє звільнення з посади голови Державної податкової

Сергій Верланов вважає своє звільнення з посади голови Державної податкової політичним рішенням.

Про це він зазначив у під час свого виступу в ефірі "свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"Міністр фінансів, не проводячи жодних консультацій зі мною, як з головою Державної податкової служби, подав документи. Кабінет Міністрів прийняв рішення, тому, я вважаю, що, звичайно, воно є політичним, тому що в його основу не покладені факти чи якісь інші документи, викривальні плівки чи доведені в суді звинувачення", - сказав він.

Верланов висловив готовність співпрацювати з новоствореною парламентською ТСК щодо перевірки інформації ексміністра фінансів Ігоря Уманського про корупції. На його думку, детальна перевірка усіх наведених Уманським фактів, покаже, що вони є безпідставними.

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"Цей майданчик (ТСК-ред.) дасть змогу нам усім сказати по тим фактам, про які говорив ексміністр Уманський. Там нема ніяких фактів. Є роздруківки якісь А4, які , фактично, говорять про те, що хтось щось там недоплачує. Я абсолютно переконаний, що ми на ТСК у наступні шість місяців розкладемо це на атоми і в кінці поставимо крапку в цій справі", - зазначив він.

Як повідомлялося, під час засідання Кабміну у п'ятницю ввечері уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

У парламенті створили ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Держбюджету.

Йдеться про оприлюднену у ЗМІ інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які нібито призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.