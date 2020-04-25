Експерти застерігають владу від тиску на керівництво ВМС

Морська експертна платформа застерігає владу від спроб чинити політичне переслідування керівництва Військово-морських Сил України.

Відповідну заяву Морської експертної платформи поширив у Facebook президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Ми, представники об’єднання «Морська експертна платформа», заявляємо про те, що наміри влади вручити адміралу Ігорю Воронченку повідомлення про підозру у вчиненні державної зради є нічим іншим, ніж політичною розправою над ним, а також над його військовим та політичним керівництвом… Наміри звинуватити колишнє політичне і військове керівництво України у завданні шкоди національним інтересам України чи матеріальних збитків за їхнє державницьке рішення щодо посилення військово-морського угруповання України в Азовському морі, спрямоване на захист українських національних інтересів, міжнародного судноплавства, приазовських регіонів України в умовах наростаючої на той час загрози їх захоплення Російською Федерацією, слід оцінювати виключно як політичні переслідування колишнього та нинішнього політичного і військового керівництва, причетного до схвалення того рішення», - ідеться у заяві.

Зазначається, що звинувачення адмірала Воронченка у державній зраді на основі подій, що відбулися в Керченській протоці та Чорному морі в листопаді 2018 року, може висувати лише влада, яка ставить під сумнів законне право України на вільний прохід власними морськими акваторіями.

У світі є лише одна країна, яка офіційно про це заявляє - це Російська Федерація, наголошують у Морській експертній платформі.

«Такі дії нинішнього керівництва держави деморалізують особовий склад ВМС України, які героїчними зусиллями відновлюють український військовий флот в умовах зростаючої мілітаризації Чорноморського регіону Російською Федерацією та наростаючої загрози суверенітету й територіальній цілісності України з моря, а також є знущанням над бойовим духом усіх Збройних Cил України, які є головним гарантом вільної і незалежної України», - вказують автори відозви.

У зв'язку з цим вони закликають усі політичні сили, що стоять на проукраїнських державницьких позиціях, усі громадські організації, які виступають за демократичні цінності та верховенство права, усіх небайдужих громадян об’єднатися з метою відвернути загрозу повернення в Україну практики політичних переслідувань та справжньої державної зради на користь російського агресора.

«Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського не робити непоправних помилок, які вже мали місце в новітній українській історії, які призводили до міжнародної політичної ізоляції тих президентів, які їх допускали і які відкидали країну на десятиліття назад у її розвитку як європейської, демократичної держави», - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов і п’ятий Президент України Петро Порошенко можуть отримати звинувачення в державній зраді у зв’язку з наданням команди на проходження українських військових через Керченську протоку.

Про це заявила народний депутат з фракції політичної партії «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

«Держзраду хочуть пришити адміралу Воронченку, Олександру Турчинову, Петру Порошенку. Вдумайтеся: за прохід українських суден в українських територіальних водах. Кому це вигідно? Очевидно, Москві. А ще владі, яка боїться тих, хто зміг тоді, в найважчі часи. Бо ці не можуть в принципі. І тому бояться тих, хто може. І тих, хто їм точно не по зубах«, – зауважила Сюмар.