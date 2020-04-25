Порошенку, Турчинову та Воронченку хочуть “пришити” держзраду - “Євросолідарность”

Командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов і п’ятий Президент України Петро Порошенко можуть отримати звинувачення в державній зраді у зв’язку з наданням команди на проходження українських військових через Керченську протоку.

Про це заявила народний депутат з фракції політичної партії «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар у Facebook.

"Держзраду хочуть пришити адміралу Воронченку, Олександру Турчинову, Петру Порошенку. Вдумайтеся: за прохід українських суден в українських територіальних водах. Кому це вигідно? Очевидно, Москві. А ще владі, яка боїться тих, хто зміг тоді, в найважчі часи. Бо ці не можуть в принципі. І тому бояться тих, хто може. І тих, хто їм точно не по зубах", – зауважила Сюмар.

Раніше народний депутат VIII скликання Олег Ляшко ("Радикальна партія") заявив, що за його інформацією Офіс генерального прокурора незабаром збирається звинуватити в державній зраді Воронченка, Турчинова та Порошенка. За даними Ляшка, їх звинувачують у наданні команди на прохід українських військових кораблів через Керченську протоку.

Як повідомляв Укрінформ, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь Азовського моря. Спецпризначенці Росії захопили три українські кораблі, які були спочатку заблоковані, а потім обстріляні росіянами у Керченській протоці. Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", уражені вогнем противника, втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також змусили зупинитися. Шестеро українських моряків отримали поранення.

У зв'язку з цим РНБО запропонувала Президенту Петру Порошенку запровадити воєнний стан на 60 діб.

Порошенко спочатку підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження воєнного стану в Україні на 60 діб - з 26 листопада до 25 січня, однак пізніше заявив, що рекомендуватиме Раді запровадити воєнний стан на 30 днів, щоб воєнний стан не накладався на початок виборчої кампанії, що мала стартувати наприкінці грудня. Врешті депутати підтримали запровадження воєнного стану в десяти областях України.

20 листопада 2019 року захоплені біля берегів Криму українські кораблі “Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу” повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання Росією.

За кілька місяців до того Росія звільнила із полону їхні екіпажі. 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними особами, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, як це мало статися відповідно до міжнародного права.