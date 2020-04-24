Гербст переконаний, що Трампу не дозволять "здати" Україну

У США є дуже сильна підтримка України, і будь-якому керівнику держави не дадуть "здати" Україну.

Таке переконання висловив експосол США в Україні (2003-2006 рр.), директор центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст під час відеоконференції у межах Київського безпекового форуму 24 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якби був справжній натяк, що президент Трамп хоче "здати" Україну, зрадити Україну чи американські інтереси в Україні, республіканці долучилися б до демократів і зупинили це. Я не бачу реальної можливості, щоб таке сталося", - заявив Гербст.

Він вважає, що політика Трампа на українському напрямку не є слабшою за лінію його попередника Барака Обами, навпаки, вона сильніша. Підтримка України в Адміністрації президента США, якщо й не на найвищому рівні, є дуже сильною, а особливо сильною вона є в Конгресі, додав експерт.

Гербст визнав, що, вочевидь, американський лідер може "мріяти про полегшений варіант ялтинських домовленостей". У таких змов є прихильники і в Європі, особливо у Франції, а також, приміром німецькі соціал-демократи мріють про "Ялту-2". Однак у Конгресі США "Ялта" – "це майже нецензурне слово", зауважив експосол.

Він нагадав, що людство має сумну історію "великих домовленостей між Заходом і Росією", і першим прикладом є саме Ялтинські домовленості. У президента Путіна завжди були мрії щодо "Ялти", але він, на думку Гербста, буде розчарований.

Експосол заявив, що США мають "великий стратегічний інтерес в Україні". Кремль є ворожим до США, а Україна наразі є головним фронтом боротьби.

Водночас, Україні варто було б поглибити відносини з США, головною передумовою для чого є "швидке та комплексне розв’язання проблеми корупції", яка є "вразливою точкою України", на яку люблять указувати апологети Кремля у Вашингтоні, підкреслив він.

За оцінкою Гербста, Президент Володимир Зеленський зробив чимало у плані реформ, але ситуація з "Приватбанком" мала б бути вирішена ще 6 місяців тому. Багато питань залишається в тому, що стосується судів, Генпрокуратури. Зокрема, експосол висловив стурбованість "усуненням без будь-яких очевидних причин безсумнівно чесного генпрокурора Рябошапки". Крім того, потрібно покласти край ситуації, коли прокурори "переслідують героїв Майдану", заявив Гербст.

Фото: pinchukartcentre.org