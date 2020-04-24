Пандемія може стати початком дискусії щодо виходу Росії з Донбасу – Гербст

Пандемія COVID-19 може стати приводом і початком дискусії щодо завершення Кремлем своєї гібридної війни на Донбасі.

Таку думку висловив експосол США в Україні (2003-2006 рр), директор центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст під час відеоконференції Київського Безпекового форуму 24 квітня, повідомляє Укрінформ.

«Росіянам кортить, аби Крим був частиною Росії. Вони не мають жодного подібного інтересу до Донбасу: московська агресія на Донбасі – це політичний тягар для Путіна. Тому зрештою йому доведеться піти звідти на умовах українського суверенітету. Це може бути початком справжньої дискусії у Москві стосовно цього», - сказав Гербст.

Дипломат указав на дві причини, чому саме зараз настав час зупинити агресію Росії. По-перше, це пандемія, яка є дуже великою проблемою для РФ, і незрозуміло, чи здатен Кремль з нею впоратися, адже Путін не знає, що робити. По-друге, пандемія спричинила різке глобальне падіння попиту на нафту, а російська економіка залежить від вуглеводню, який становить величезну частку експортних надходжень Кремля. Гербст нагадав, що СРСР пав після майже 10 років низьких цін на нафту, а агресія проти Грузії в 2008 і України в 2014 почалася тоді, коли ціни на нафту перевищували 100 доларів за барель, і Кремль не відчував нестачі ресурсів.

Гербст був одним зі співаторів статті «Криза коронавірусу надає можливість зупинити війну в Україні». У ній три колишні посли США в Україні нагадують, що міжнародна спільнота наклала на РФ санкції, які допомогли знизити економічне зростання Росії на 1% щорічно з 2014 року. Зараз, коли ціна сирої нафти - основи російської економіки, яка дає понад 60% російського експорту, досягла 18-річного мінімуму, Росія як ніколи має бути зацікавлена в знятті санкцій. Вихід Росії з дорогої війни в Україні - це спосіб зняти санкції, вважають посли Джон Гербст, Стівен Пайфер і Вільям Тейлор. Вони переконані, що президент Трамп повинен у тісній співпраці з лідерами Німеччини, Франції та України запропонувати президенту Путіну припинити бойові дії, повернути Донбас під український суверенітет та поновити міжнародний кордон.