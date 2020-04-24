Кулеба відкриє Українське головування на безпековому форумі ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступить з промовою під час офіційного відкриття Українського головування на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 29 квітня.

Про це поінформували у п’ятницю у секретаріаті Організації з безпеки і співробітництва у Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернеться до Форуму безпекового співробітництва (FSC) ОБСЄ у середу, 29 квітня 2020 року, з нагоди офіційного відкриття Українського головування у FSC", - заявили в секретаріаті ОБСЄ.

Засідання цього директивного органу ОБСЄ проходитиме у режимі відеоконференції з допомогою сервісу Zoom. Вперше історії Форуму воно буде повністю онлайн.

Приєднатися до віртуального засідання, на якому Кулеба представлятиме пріоритети та цілі Українського головування у FSC, також можуть і представники ЗМІ. Для цього потрібно заповнити відповідну реєстраційну форму на сайті організації, після чого на електронну пошту має прийти лінк на засідання в Zoom. Кількість місць для журналістів обмежена, реєстрація відбуватиметься у порядку надходження заявок.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Україна перебрала від Туреччини чотиримісячне головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Україна буде першою, яка головуватиме у Форумі в онлайн режимі, з урахуванням ситуації пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19.

Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері.

До пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед, гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні, та низка інших питань у рамках мандату Форуму, зокрема, легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).