Саакашвілі: Мав змістовну розмову зі Шмигалем про роботу в Кабміні

Експрезидент Грузії і колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.

"Для мене велика честь отримати від Президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з Прем'єр-міністром Шмигалем, під час якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - написав Саакашвілі.

Політик додав, що підтримував Зеленського на виборах і пов'язує з його командою великі сподівання для України.

"Я підходжу до цієї пропозиції і до власного рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і загалом по життю в країні. Нам зараз, як ніколи, слід бути сміливими в своїх рішеннях і реформах", - вважає Саакашвілі.

Він додав, що представить у Верховній Раді власну програму допомоги та участі в роботі уряду "з конкретними напрацюваннями, що виникли у нього як поза межами України, так і в період його роботи в Україні, базуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді" .

Політик висловив готовність разом з командою Президента "працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами".

"Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати в нагоді народу України, зробивши щось корисне для людей. Я також сподіваюся використати власний міжнародний досвід, для того щоб бути корисним членам урядової команди, в тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами", - зазначив Саакашвілі.

Раніше народний депутат Олекандр Качура (фракція партії "Слуга народу") повідомив, що Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

За його словами, зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР.

Як повідомлялося, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в п'ятницю, 24 квітня.