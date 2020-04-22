Саакашвілі розглядають як кандидата у віцепрем'єри з реформ – депутат

Експрезидент Грузії і колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Цю інформацію підтвердив народний депутат, член фракції "Слуга народу" Олекандр Качура в Telegram.

"Підтверджую. Саакашвілі розглядається кандидатом у віцепрем'єри з реформ", - написав депутат.

Качура додав, що зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР.

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Як повідомлялося, в п'ятницю, 24 квітня, має відбутися позачергове засідання Верховної Ради.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром з питань реформ.

29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну після того, як Президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство.