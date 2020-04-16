Берлін і Париж вважають обмін важливим кроком до виконання Мінських угод
Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса та Франції Жан-Іва Ле Дріана, оприлюдненій на сайті німецького МЗС.
«Сьогоднішній обмін полоненими на Сході України є важливим кроком на шляху до виконання Мінських домовленостей та рішень Нормандського саміту у Парижі 9 грудня 2019 року», - йдеться у заяві.
Зазначається, що Німеччина та Франція привітали зусилля Тристоронньої контактної групи на чолі зі спеціальним представником Діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, яка зробила значний внесок у цей обмін.
ФРН і Франція продовжують наполягати на повному виконанні угод грудневого саміту, особливо щодо дотримання узгодженого режиму припинення вогню, розмінування, створення нових пунктів перетину та нових зон розведення.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, відповідно до свого мандату, повинна мати необмежений і безпечний доступ по всій Україні, в тому числі до недержавних підконтрольних територій, підкреслили обоє міністрів.
Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. В Офісі Президента повідомили, що Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.
Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".
Як повідомляв Укрінформ, В результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.
Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.
Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".
Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.
Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.
Фото: Офіс Президента