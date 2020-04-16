Берлін і Париж вважають обмін важливим кроком до виконання Мінських угод

Західні партнери по «нормандському формату» назвали обмін полоненими на Донбасі важливим кроком у виконанні Мінських угод.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса та Франції Жан-Іва Ле Дріана, оприлюдненій на сайті німецького МЗС.

«Сьогоднішній обмін полоненими на Сході України є важливим кроком на шляху до виконання Мінських домовленостей та рішень Нормандського саміту у Парижі 9 грудня 2019 року», - йдеться у заяві.

Зазначається, що Німеччина та Франція привітали зусилля Тристоронньої контактної групи на чолі зі спеціальним представником Діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, яка зробила значний внесок у цей обмін.

ФРН і Франція продовжують наполягати на повному виконанні угод грудневого саміту, особливо щодо дотримання узгодженого режиму припинення вогню, розмінування, створення нових пунктів перетину та нових зон розведення.

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, відповідно до свого мандату, повинна мати необмежений і безпечний доступ по всій Україні, в тому числі до недержавних підконтрольних територій, підкреслили обоє міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. В Офісі Президента повідомили, що Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Як повідомляв Укрінформ, В результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.

Фото: Офіс Президента