Кулеба обговорив з канадським колегою боротьбу з Covid-19 та авіатрощу літака МАУ

Кулеба обговорив з канадським колегою боротьбу з Covid-19 та авіатрощу літака МАУ

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань телефоном обговорили шляхи протидії поширенню коронавірусу та процес розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"З моїм канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем обговорили загрози, які несе світові пандемія COVID-19 і як ми можемо їм протистояти. Ми також скоординували подальші кроки, які мають забезпечити повне і прозоре розслідування обставин збиття рейсу PS752", - написав Кулеба.

Своєю чергою Шампань відзначив у Тwittеr, що провів чудову розмову з керівником МЗС України.

“Провів чудову розмову із моїм українським колегою Дмитром Кулебою. Ми обговорили кризу COVID-19 й те, що нас очікує далі, а також наше прагнення досягти справедливості для родичів жертв авіакатастрофи рейсу PS752”, - поінформував Шампань.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Читайте також: Кулеба заручився підтримкою Канади у МВФ

Минулого місяця офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації погодився передати бортові самописці збитого літака Франції або Україні для аналізу, однак досі цього не зроблено.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-