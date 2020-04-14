Кулеба обговорив з канадським колегою боротьбу з Covid-19 та авіатрощу літака МАУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань телефоном обговорили шляхи протидії поширенню коронавірусу та процес розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"З моїм канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем обговорили загрози, які несе світові пандемія COVID-19 і як ми можемо їм протистояти. Ми також скоординували подальші кроки, які мають забезпечити повне і прозоре розслідування обставин збиття рейсу PS752", - написав Кулеба.

With my 🇨🇦Canadian counterpart @FP_Champagne we discussed challenges the #COVIDー19 pandemic poses & how we can deal with them. We also coordinated further steps to ensure a full & transparent investigation of the Flight #PS752 downing. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2020

Своєю чергою Шампань відзначив у Тwittеr, що провів чудову розмову з керівником МЗС України.

“Провів чудову розмову із моїм українським колегою Дмитром Кулебою. Ми обговорили кризу COVID-19 й те, що нас очікує далі, а також наше прагнення досягти справедливості для родичів жертв авіакатастрофи рейсу PS752”, - поінформував Шампань.

Très bonne conversation plus tôt dans la journée avec mon homologue ukrainien, @DmytroKuleba.



Nous avons discuté de la crise #COVID19 et de ce qui nous attend, ainsi que de notre quête de justice pour les familles des victimes du vol #PS752. 🇨🇦🇺🇦 — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) April 14, 2020

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Читайте також: Кулеба заручився підтримкою Канади у МВФ

Минулого місяця офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації погодився передати бортові самописці збитого літака Франції або Україні для аналізу, однак досі цього не зроблено.