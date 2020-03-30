Кулеба заручився підтримкою Канади у МВФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем.

Про це повідомляє сайт МЗС.

Дмитро Кулеба поінформував канадського колегу про стан ухвалення у Верховній Раді Україні законів, необхідних для подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Він попросив канадського колегу про підтримку України у цій міжнародній фінансовій інституції. Франсуа-Філіп Шампань позитивно відзначив законодавчий прогрес України на шляху до подальшої співпраці з МВФ та запевнив у підтримці Канади.

Співрозмовники також обмінялися досвідом захисту громадян за кордоном під час пандемії COVID-19. Зокрема, Дмитро Кулеба поінформував про програму МЗС України “Захист” та допомогу громадянам за кордоном.

“Наша координація є хорошим прикладом того, як дві держави мають співпрацювати під час кризи. Крім того, Канада дає всьому світу приклад ефективних дій під час цієї пандемії”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Міністри також скоординували подальші кроки задля розслідування обставин катастрофи літака українських авіаліній PS752 в Ірані.

Глава МЗС України обговорив з канадським колегою взаємодію у безпековій сфері, зокрема, в контексті протидії триваючій агресії РФ. Він звернув увагу на спроби Росії послабити санкції з “гуманітарних міркувань” боротьби з COVID-19 та наголосив на необхідності зберігати санкції проти РФ.