Разумков припускає, що для боротьби із "правочним спамом" змінять регламент

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що для боротьби із "правочним спамом", тобто надмірним внесенням депутатами поправок до законопроєктів, можуть змінити регламент роботи парламенту.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Наш", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиції від різних народних депутатів щодо змін регламенту щоб це все (розгляд "банківського законопроєкту з 16 тис. поправок — ред.) відбувалось в рамках діючого законодавства. Також можливий такий шлях вирішення так званого "правочного спаму", який використовують мої колеги, але подивимось", - сказав Разумков. Він додав, що поки зарано говорити, коли так званий "банківський закон" потрапить до зали Верховної Ради, тому що дуже велика кількість правок була подана депутатами.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

У понеділок, 13 квітня, Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому ухвалила зміни до держбюджету-2020.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня може відбутися ще одне позачергове засідання Верховної Ради, однак не для розгляду законопроєкту №2571-д, який передбачає гарантії неповернення націоналізованих банків ексвласникам. За його словами, "це фізично неможливо" з огляду на необхідність "зібрати" всі 16 тисяч правок до законопроєкту в одну таблицю та розглянути їх на засіданні профільного комітету.