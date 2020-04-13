Офіційних звернень щодо позачергової Ради поки не було – спікер

До Верховної Ради поки що не надходило звернень ні від Президента Володимира Зеленського, ні від 150 народних депутатів щодо скликання позачергового засідання парламенту.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Наш", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні поки що немає звернення Президента про скликання позачергового засідання, немає підписів 150 народних депутатів, які також можуть ініціювати таке засідання, Погоджувальна рада таке рішення не приймала. Теоретично на цьому тижні можливі ще додаткові пленарні засідання, однак буде це середа, четвер - поки відповісти важко, ми будемо виходити з того переліку питань, який потрібно буде розглянути на позачерговому засідання, а коли це буде - буде відомо трохи пізніше", - сказав Разумков.

Він додав, що парламент працює злагоджено і в штатному режимі, але зі зміненим графіком роботи - більше роботи в комітетах.

Як повідомляв Укрінформ, ряд політичних сил вимагають невідкладного ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Цей законопроект у першому читанні Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 30 березня та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

Водночас за час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

У понеділок, 13 квітня, Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому ухвалила зміни до держбюджету-2020.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня може відбутися ще одне позачергове засідання Верховної Ради, однак не для розгляду законопроєкту №2571-д, який передбачає гарантії неповернення націоналізованих банків ексвласникам. За його словами, "це фізично неможливо" з огляду на необхідність "зібрати" в одну таблицю всі 16 тисяч правок до законопроєкту та розглянути їх на засіданні профільного комітету.