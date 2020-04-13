Непередбачуваність Росії на тлі наявних викликів може зрости у рази - Клімкін

Пандемія коронавірусу не має відволікати нас від російської агресії та розуміння, що невизначеність і непередбачуваність російської системи може зрости в рази на тлі існуючих викликів.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у статті «Операція "обнулення": чому час грає проти Путіна та чим це загрожує Україні»

Дипломат констатував, що такої сукупності проблем, як зараз, у Росії не було з 1990-х років, і ми маємо бути до цього готові.

Водночас Клімкін звернув увагу на те, що коронакриза відкриває перед Кремлем і певні можливості, в першу чергу – можливості позбутися санкцій.

“За декілька останніх місяців тема скасування санкцій стала для Росії нав’язливою ідеєю. Її просували та продовжують просувати на всіх можливих і неможливих майданчиках, від розмов Путіна з Трампом та самітів "двадцятки" до ООН.

Але на тлі напівпаралічу міжнародної системи санкції – це те, що реально працює, і бажаючих їх скасовувати без зустрічних кроків небагато”, - зауважив ексміністр.

Клімкін також акцентував, що рішення про створення так званої консультативної ради з ОРДЛО потрібне Росії у тому числі для того, щоб з’їхати із санкцій. “Ця ініціатива відповідає російському наративу, що в Україні нібито – внутрішній конфлікт, а Росія – такий самий медіатор, як і всі інші”, - зазначив він.

На переконання дипломата, в цій ситуації робити подарунки РФ означає фундаментально погіршувати наші та наших друзів переговірні позиції з нею.

“Якщо Путін піде на домовленість із колективним Заходом, то вона охоплюватиме не тільки українську тематику. Я не виключаю, що він також наважиться на військову ескалацію для підвищення ставок. Водночас будь-яка домовленість стосовно Донбасу не зупинить сьогоднішню Росію від спроб реінкарнації СРСР... За таких умов саме від нас, від нашої послідовності та згуртованості залежить, як діятиме Росія: шляхом масивної подальшої експансії чи вимушеної домовленості з нами та Заходом. Не дозволяти Росії реалізовувати її стратегію "тисячі порізів" та не дарувати їй "подарунки" критично важливо для того, щоб події почали розвиватися за другим сценарієм”, - резюмував ексміністр.