Клімкін: Подача води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець

Відновлення Україною подачі води в Крим стане остаточним кінцем боротьби за окупований півострів, оскільки він не буде проблемою для Росії.

Про це заявив у Facebook ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що буде після відновлення подачі води в Крим. Формальне невизнання окупації залишиться, але санкції поступово знімуть. Статус Криму прирівнюватиметься до статусу балтійських країн в СРСР: окупацію не визнаємо, але все інше — будь ласка. Це остаточний кінець боротьби за Крим, він не буде проблемою для Росії. Для неї Крим — це військова база, а люди - "довісок" до неї", - написав він.

На думку Клімкіна, постійні "тестові кульки" щодо подачі води в Крим — це бажання "вбити двох зайців": догодити РФ для подальшої нормалізації відносин та використати сприятливе, на превеликий жаль, ставлення багатьох українців до відновлення водопостачання Криму, які не розуміють, що початок по воді — це не початок деокупації, а її кінець.

"І врешті-решт: відповідальність за окуповану територію несе окупант — так чітко прописано в міжнародному праві. Уряд у нас новий, а міжнародне право — те саме", - резюмував ексміністр.

Як повідомляв Укрінформ, новопризначений Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні в ефірі одного у телеканалів заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше на своїй сторінці у Facebook Шмигаль написав, що уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

Водночас вранці 6 березня Шмигаль під час виступу у Верховній Раді висловив думку, що воду в окупований Крим в разі необхідності Україна може доставляти цистернами для господарських потреб українців. “Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям (в окупований Крим - ред.) воду для господарських потреб, для пиття — хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити, це наш обов'язок перед українцями, тому це важливо", - сказав Шмигаль.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" заявив, що питання подачі води в окупований Крим має розглядатися як інструмент деокупації півострова.