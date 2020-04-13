Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно - Разумков

Перевести в дистанційний режим голосування народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради на час карантину неможливо ані юридично, ані організаційно.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 квітня під час прямої трансляції в програмі «Сніданок з 1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні такої можливості немає – ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, так само. До того ж, майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради України в тому стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також повинна працювати», – зазначив спікер у відповідь на запитання, чи не планує парламент на час карантину перейти на дистанційне голосування під час пленарних засідань.

При цьому він нагадав, що раніше Рада змінила графік роботи.

«Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських, більше роботи в регіонах у деяких народних депутатів, особливо мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорили зміни до держбюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке відбудеться 13 квітня.

Того ж дня Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня. На порядку денному – вісім запитань: розгляд законопроєктів №2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік», №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» та альтернативного йому проєкту, №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», № 3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)», 13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», а також повторний розгляд закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.