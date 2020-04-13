Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно - Разумков
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 квітня під час прямої трансляції в програмі «Сніданок з 1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Станом на сьогодні такої можливості немає – ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, так само. До того ж, майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради України в тому стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також повинна працювати», – зазначив спікер у відповідь на запитання, чи не планує парламент на час карантину перейти на дистанційне голосування під час пленарних засідань.
При цьому він нагадав, що раніше Рада змінила графік роботи.
«Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських, більше роботи в регіонах у деяких народних депутатів, особливо мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається.
Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з головами депутатських фракцій, участь у якій брали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко. Члени наради обговорили зміни до держбюджету на 2020 рік і порядок денний позачергового засідання ВР, яке відбудеться 13 квітня.
Того ж дня Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 13 квітня. На порядку денному – вісім запитань: розгляд законопроєктів №2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік», №3320 «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» та альтернативного йому проєкту, №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», № 3276 «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)», 13 проєктів постанов щодо закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», а також повторний розгляд закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з пропозиціями Президента України.