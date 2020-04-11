Зміни до держбюджету пройшли комітет — Гончаренко

Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська солідарність», член Комітету ВР з питань бюджету Олексій Гончаренко в Telegram.

«Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік», - написав він.

Так, за словами народного депутата, у порівнянні з внесеним Кабміном проєктом затверджені такі зміни:

- зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується в розмірі 64,9 млрд грн;

- відновлено ​​дотацію аграріям в розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

- додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0);

- додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС;

- додано 15 млн на національний парк «Софіївка».

«Моя пропозиція обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами (47 тис. грн) не тільки на термін карантину, а до кінця 2020-го року - набрала 3 голоси (Гончаренко і Лопушанський з фракції ЄС і Крулько з «Батьківщини») і не пройшла. Таким чином, Бюджетний комітет підтримав пропозицію Кабміну запровадити таке обмеження лише на період карантину», - зазначив Гончаренко.

Він уточнив, що проти такого проєкту змін до держбюджету проголосував тільки він.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вранці в суботу, 11 квітня, зібрався на засідання для розгляду проєкту змін до Закону «про Державний бюджет України на 2020 рік».

На понеділок, 13 квітня, заплановано позачергове пленарне засідання парламенту, на якому депутати, серед іншого, мають розглянути зміни до держбюджету-2020.