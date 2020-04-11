Комітет Ради зібрався на засідання - розглядають зміни до бюджету

У суботу, 11 квітня, відбувається засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Про це поінформував у Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Почалося засідання бюджетного комітету", - написав депутат.

Як інформує Комітет Верховної Ради з питань бюджету на офіційній сторінці, до порядку денного засідання внесено питання: про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, а також про підготовку до повторного першого читання проєкту закону про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Як повідомлялося, на понеділок, 13 квітня, заплановано позачергове пленарне засідання парламенту, на якому депутати, зокрема, мають розглянути зміни держбюджету-2020.