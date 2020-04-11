Комітет Ради зібрався на засідання - розглядають зміни до бюджету

Комітет Ради зібрався на засідання - розглядають зміни до бюджету

Укрінформ
У суботу, 11 квітня, відбувається засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Про це поінформував у Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Почалося засідання бюджетного комітету", - написав депутат.

Як інформує Комітет Верховної Ради з питань бюджету на офіційній сторінці, до порядку денного засідання внесено питання: про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, а також про підготовку до повторного першого читання проєкту закону про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

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Як повідомлялося, на понеділок, 13 квітня, заплановано позачергове пленарне засідання парламенту, на якому депутати, зокрема, мають розглянути зміни держбюджету-2020.

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