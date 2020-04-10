У бюджеті не зріжуть видатки на оборону, науку та зарплати вчителів - Зеленський

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік не передбачено скорочення видатків на оборону, наукову діяльність, а також вчительських зарплат.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Жодна гривня, закладена на оборону України, не буде зрізана. Всі реформи армії, закупівля сучасного озброєння, виготовлення оборонної продукції будуть продовжені", - підкреслив глава держави.

За його словами, жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність.

Президент також нагадав, що пріоритетом залишається і проєкт "Велике будівництво".