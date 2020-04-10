Кабмін визначився з кандидатами на посаду міністра енергетики та захисту довкілля

Найближчим часом уряд представить Верховній Раді кандидатів на посаду міністра енергетики та захисту довкілля.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є хороші сильні кандидатури на міністра (енергетики та захисту довкілля - ред.). Найближчим часом ми їх представимо у Верховній Раді і буде змога затвердити міністра, щоб процес рухався більш інтенсивно і ми підтримали енергетичну галузь", - сказав Шмигаль.

За його словами, оскільки у енергетичній галузі спостерігаються кризові явища, уряд шукав людину, яка буде професійною у різних сферах енергетики.

"Ми шукали людину, яка буде професійною. Енергетика - це величезна галузь, у якій напряму працює до пів мільйона людей плюс супутні галузі. І це кілька напрямків: вугілля, теплова, атомна генерація, відновлювані джерела енергії. Це має бути людина, що має досвід у кожній з цих галузей, кожна з них непроста. Доволі важко таку людину знайти, яка відповідальна, має досвід", - додав Шмигаль.