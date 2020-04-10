Уряд працює над збільшенням експорту електроенергії - Шмигаль
Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми ведемо переговори щодо збільшення експортних можливостей України стосовно електроенергії", - зазначив Шмигаль.
Він нагадав, що імпорт електроенергії та енергетичного вугілля обмежено.
"Заборонений імпорт електроенергії зі всіх країн, зокрема, з Росії та Білорусі також. Імпорт енергетичного вугілля з Росії та Білорусі заборонений постановою Кабміну, яка підписана та опублікована. Крім того, вугілля, якого немає в Україні, воно може імпортуватися. Імпорт вугілля газової групи, яке видобувається на державних шахтах, заборонений", - заявив Прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, ПрАТ "НЕК "Укренерго" заявило, що обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 30 квітня.
Раніше уряд опублікував постанову, відповідно до якої з 15 квітня заборонено імпорт вугілля, окрім антрациту та вугілля для металургійної галузі.