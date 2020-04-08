Росія має забезпечити ОБСЄ безперешкодний доступ до окупованого Донбасу – Боррель

Росія та збройні формування, яких вона підтримує, мають надати безпечний та безперешкодний доступ для ОБСЄ, міжнародних неурядових і гуманітарних організацій до тимчасово не підконтрольних уряду України територій на Донбасі, ндто на тлі епідемії коронавірусу.

На цьому наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ (з питань розвитку), відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Європейський Союз завжди рішуче підтримував роботу ОБСЄ на Сході України. У контексті пандемії коронавірусу навіть ще важливішим є, щоб Росія та військові формування, яких вона підтримує, повною мірою поважали мандат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Ця місія має отримати безпечний та безперешкодний доступ по всій території Україні, включаючи, безумовно, ті частини Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають поза контролем уряду України», - наголосив високий представник ЄС.

Він нагадав, що не лише ОБСЄ, а й міжнародні неурядові організації, Міжнародний комітет Червоного Хреста мають отримати до цих територій повний та безпечний доступ, щоб доправляти гуманітарну допомогу людям.

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«Ми продовжуємо контакти з усіма дієвими особами, щоб вирішити ситуацію. Я наголошую на тому, що всі ці місії повинні отримати безпечний та безперешкодний доступ на всій території України, включаючи ті її частини, які перебувають наразі поза межами контролю уряду», - заявив Боррель.

Раніше Держдепартамент США повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Майкл Помпео під час телефонної розмови 6 квітня наголосили на важливості доступу до підконтрольних Росії районів українського Донбасу, де очолювані РФ сили продовжують здійснювати атаки та перешкоджати роботі гуманітарних організацій і спостерігачам ОБСЄ.