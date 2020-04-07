У робочій підгрупі ТКГ не домовилися про нове розведення сил на Донбасі

Домовленостей про розведення сил і засобів на трьох нових ділянках на лінії розмежування на Донбасі не досягнуто на рівні робочих підгруп.

Про це повідомив представник України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, заступник командувача ООС Богдан Бондар виданню "Новости Донбасса".

"Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення попереднього саміту "нормандського формату" від 9 грудня і не допустити перспективи нової зустрічі лідерів "четвірки", - заявив Бондар, звинувативши російську сторону у відсутності прогресу на переговорах.

За словами Бондара, українська і російська сторони пропонують свої варіанти місць розведення. «Але під надуманими приводами російська сторона відмовляється зважити на позицію України. Ми говоримо, що готові зважити на позицію Росії, але поки що компромісу дійти не вдалося», - цитує Бондара видання.

Представник України в підгрупі наголосив, що основною перешкодою до досягнення домовленостей є небажання Росії визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Натомість Москва намагається вдати з себе модератора переговорів нарівні з ОБСЄ. "Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга - представники окремих районів Донецької та Луганської області». Мовляв, ви самі домовтеся, а ми (РФ - прим.) це підтримаємо", - розповів він.

Бондар висловив сумнів, що главам делегацій вдасться домовитися про розведення сил безпосередньо під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи в середу. «Дуже складно домовитися безпосередньо керівникам, коли немає домовленості в підгрупі на рівні експертів», - вважає Бондар.

Як повідомляв Укрінформ, до кінця березня на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі мало відбутися розведення сил і засобів.

Раніше повідомлялося, що розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка - Петрівське Донецької області почалося 9 листопада 2019 року.

29 жовтня 2019 року почався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня 2019 року українські військові відійшли з позицій біля КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

6 квітня 2020 року під час круглого столу «Як коронавірус загрожує армії та оборонній промисловості. Виклики і можливості України» експерти заявили Укрінформу, що питання розведення сил і засобів на Донбасі найближчим часом не слід розглядати, з огляду на збільшення кількості обстрілів на лінії розмежування і ситуацію з поширенням коронавірусу в світі.