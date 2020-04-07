На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Від початку доби 7 квітня режим тиші на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська не порушували.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник Олександр Мотузяник.

"Станом на 12.00, режим тиші на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська не порушували", - сказав він.

Мотузяник зазначив, що, за даними розвідки, 6 квітня влучним вогнем у відповідь воїни ЗСУ поранили одного російського окупанта.

Втрат у лавах ЗСУ немає.

Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють обстановку, неухильно дотримуються режиму тиші та готові у разі ворожої збройної активності дати належну відсіч російським окупантам.