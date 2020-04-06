Збитий на Донбасі дрон використовували 12 підрозділів армії РФ - InformNapalm
ПРо це повідомляє спільнота InformNapalm.
"На даний час відомо, що БПЛА «Застава» перебуває на озброєнні щонайменше 12 підрозділів ЗС РФ, серед яких військовослужбовці з 8 підрозділів були неодноразово зафіксовані в OSINT-дослідженнях InformNapalm як безпосередні учасники агресії проти України на Донбасі", - інформують аналітик.
За їхніми даними, новий безпілотний літальний апарат (БПЛА) «Застава» призначений для ведення розвідки та коригування вогню.
Комплекс виробляється на Уральському заводі цивільної авіації в Єкатеринбурзі (РФ) з 2012 року за ліцензією компанії Israel Aerospace Industries (IAI) і є ліцензійною копією ізраїльського легкого переносного комплексу міні-БПЛА «Bird Eye 400», вартість якого оцінюється у $2 млн.
"Різноманітні сучасні російські комплекси БПЛА та засоби РЕБ найчастіше потрапляють у фокус досліджень. Вони є прямими та незаперечними доказами російської воєнної агресії проти України на Донбасі", - наголошують аналітики.
За їхніми даними, станом на 2020 рік зафіксовані факти використання на Донбасі щонайменше 8 різних типів російських БПЛА: «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «Орлан-10», «Елерон-3СВ», «Тахіон» та «Застава».
Як повідомлялося, 5 квітня командування Операції об’єднаних сил повідомило, що українські військові на Донбасі у районі Світлодарської дуги збили новий російський безпілотний літальний апарат «Застава».
Фото: informnapalm.org