Збитий на Донбасі дрон використовували 12 підрозділів армії РФ - InformNapalm

Російський безпілотник «Застава», який напередодні збили українські військовослужбовці на Донбасі, перебуває на озброєнні 12 підрозділів Збройних сил РФ.

ПРо це повідомляє спільнота InformNapalm.

"На даний час відомо, що БПЛА «Застава» перебуває на озброєнні щонайменше 12 підрозділів ЗС РФ, серед яких військовослужбовці з 8 підрозділів були неодноразово зафіксовані в OSINT-дослідженнях InformNapalm як безпосередні учасники агресії проти України на Донбасі", - інформують аналітик.

За їхніми даними, новий безпілотний літальний апарат (БПЛА) «Застава» призначений для ведення розвідки та коригування вогню.

Комплекс виробляється на Уральському заводі цивільної авіації в Єкатеринбурзі (РФ) з 2012 року за ліцензією компанії Israel Aerospace Industries (IAI) і є ліцензійною копією ізраїльського легкого переносного комплексу міні-БПЛА «Bird Eye 400», вартість якого оцінюється у $2 млн.

"Різноманітні сучасні російські комплекси БПЛА та засоби РЕБ найчастіше потрапляють у фокус досліджень. Вони є прямими та незаперечними доказами російської воєнної агресії проти України на Донбасі", - наголошують аналітики.

За їхніми даними, станом на 2020 рік зафіксовані факти використання на Донбасі щонайменше 8 різних типів російських БПЛА: «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «Орлан-10», «Елерон-3СВ», «Тахіон» та «Застава».

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Як повідомлялося, 5 квітня командування Операції об’єднаних сил повідомило, що українські військові на Донбасі у районі Світлодарської дуги збили новий російський безпілотний літальний апарат «Застава».

Фото: informnapalm.org