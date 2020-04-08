Комітет ВР підтримав законопроєкт Президента щодо ратифікації Тромської конвенції

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромська конвенція)», внесений Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила заступник голови комітету, заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук у Facebook за результатами засідання комітету 8 квітня.

«Комітет підтримав президентський проєкт закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромська Конвенція) (№ 0032). », – зазначила депутат.

Вона нагадала, що Конвенція була відкрита для підписання 18 червня 2009 року і набуде чинності після того, як 10 держав-членів Ради Європи її ратифікують. На сьогодні Тромську конвенцію ратифікували дев’ять країн, тож Україна має шанс увійти в історію, запустивши в дію цей важливий міжнародний документ.

За словами Кравчук, це перший міжнародний документ, у якому держави не лише визнають право на доступ до інформації, а й погоджуються забезпечувати це право, співпрацювати у сфері доступу, створити міжнародні моніторингові органи.

«Фактично Україні не потрібно вживати якихось додаткових імплементаційних заходів, адже чинний закон “Про доступ до публічної інформації” від травня 2011 року надає ширші гарантії по доступу до публічної інформації, ніж у Конвенції, але вона потрібна, щоб показати: Україна – демократична країна, яка не тільки вдало захищається від зовнішньої агресії, але і впроваджує міжнародні практики в інформаційній сфері», – зазначила парламентарій.