Для “банківського” законопроєкту можуть зібрати окрему позачергову Раду

Остаточна версія порівняльної таблиці з поправками до законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» може бути підготовлена 10 квітня.

Таку думку в коментарі журналістам висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос»), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поки що внесено до таблиці десь до 10 тисяч поправок, навіть менше. На жаль, швидкість внесення поправок – це приблизно дві тисячі за день. Ми прогнозуємо, що десь до п’ятниці вже буде фінальна зведена таблиця. Питання поки полягає в тому, чи буде вона готова на ранок п’ятниці, чи на вечір. Лише після того, як ця таблиця буде зведена, з’явиться бодай якась можливість провести засідання комітету. Знову ж, схоже на те, що це відбудеться не раніше п’ятниці», - наголосив Железняк.

За його словами, також наразі не визначено, чи будуть питання перегляду Держбюджету-2020 та законопроєкту про банки в порядку денному одного позачергового засідання Верховної Ради, або ж відбудуться два засідання.

«Поки невідомо, чи буде так, що спочатку ми зберемося для того, щоб ухвалити зміни до бюджету, кадрові питання, можливо, ще два технічних законопроєкти про землю, і відхилити проєкти постанов про скасування закону про ринок землі, а потім буде окреме позачергове засідання саме з питання закону про банки. І знову ж таки, тут питання про процедуру розгляду, яка буде, – чекаємо відповіді від коаліції», – уточнив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.