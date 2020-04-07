Переносити КСУ до Харкова дорого і недоцільно – правознавці

Більшість ініціатив у законопроєкті №3300, серед яких і перенесення Конституційного суду до Харкова, є недоцільними.

Такого висновку дійшли експерти Центру політико-правових реформ.

Зокрема, зазначається, що законопроєкт містить ряд позитивних нововведень, такі як заборона суддям КСУ мати іноземне громадянство, посилення виконання рішень КСУ в разі визнання акта неконституційним, водночас більшість ініціатив, вважають експерти, є недоцільними та неконституційними.

Зокрема, ЦППР вбачає в ініціативі перенесення місцезнаходження КСУ з Києва до Харкова не бажання підвищити рівень незалежності КСУ через його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади, а прояв непрямого політичного тиску на суддів КСУ, який "нагадує подібні ініціативи парламенту минулих скликань у 2000-2010 рр., коли аналогічне питання вже поставало".

Експерти також звертають увагу, що переведення суддів КС до іншого міста, а також створення умов праці для працівників Секретаріату суду та поточні видатки на діяльність суддів у новій локації потребуватимуть значних додаткових коштів з держбюджету.

Крім того, звертають увагу в ЦППР, законопроєкт не деталізує строків та інших процедурних аспектів переїзду КСУ до Харкова і не передбачає корегування положень закону «Про столицю України – місто-герой Київ», який також передбачає місцезнаходження КСУ в столиці України.

Фахівці вважають, що незалежність суддів КС забезпечить не їх переміщення до Харкова, а прозорий добір суддів на конкурсній основі.

Читайте також: Представник парламенту в КСУ готова їздити до Харкова у разі перенесення туди суду

Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради з’явився текст проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного суду України", яким, зокрема, пропонується перенести КСУ до Харкова.

Документ 3 квітня зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії "Слуга народу").

У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади.

Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.

Законопроєктом також пропонується вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КСУ із конституційною скаргою.

Крім того, суддів КСУ хочуть зобов’язати ходити у відпустки одночасно.

КСУ з часу свого створення у 1996 році розташований у будівлі на вулиці Жилянській у Києві.