Представник парламенту в КСУ готова їздити до Харкова у разі перенесення туди суду

Представник парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря готова їздити у відрядження до Харкова у разі перенесення туди Конституційного суду, як це передбачає законопроєкт №3300.

Про це вона повідомила у коментарі Укрінформу.

"У відрядження я їздити готова, Харків розташований не так далеко від Києва. Що стосується перенесення, то, я вважаю, це адекватний крок, спрямований на посилення незалежності Конституційного суду України", - сказала вона.

"Якщо ми проаналізуємо останні рішення Конституційного суду, то ми побачимо, що суд наполягає: він незалежний орган. Ми абсолютно підтримуємо цю позицію і вважаємо, що незалежність Конституційного суду має бути багатогранною і виражатися не лише у високому матеріальному забезпеченні суддів, але і мати вияв у вигляді територіальної відокремленості від центрів ухвалення політичних рішень", - додала Совгиря.

Вона розповіла, що попередні фінансові консультації показали: на утримання КСУ в Києві і Харкові потрібні приблизно однакові суми.

"Зняти у Києві з балансу одне приміщення і взяти на баланс у Харкові інше - це рівнозначні витрати, і проблем з цим немає", - сказала депутат.

Вона також вважає, що достатньо висока зарплата суддів КСУ дає змогу їм або орендувати, або придбати житло в іншому місті.

Відповідаючи на запитання, чому законопроєкт зареєструвала саме голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Совгиря відповіла: "До неї приходять громадяни, у яких є проблеми з виконанням рішень Конституційного суду, тому для мене цей законопроєкт є логічним саме від такого народного депутата".

Протягом двох тижнів у парламенті чекатимуть на подання альтернативних законопроєктів. У подальшому, розповіла Совгиря, документ розглянуть під час засідання підкомітету з питань конституційного права, а потім - на Комітеті ВР з питань правової політики.

"Якщо комітет рекомендує включити цей законопроєкт у порядок денний пленарного засідання парламенту - він буде направлений на перше читання", - додала нардеп.

При цьому Совгиря не взялася прогнозувати терміни ухвалення рішень стосовно законопроєкту №3300, зважаючи на карантин і розгляд так званого "антиколомойського законопроєкту".

Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради з’явився текст проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України", яким, зокрема, пропонується перенести КСУ до Харкова.

Документ 3 квітня зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії "Слуга народу"), проте його текст на сайті парламенту з’явився 6 квітня.

У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади.

Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.

Законопроєктом також пропонується вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КСУ із конституційною скаргою.

Крім того, суддів КСУ хочуть зобов’язати ходити у відпустки одночасно.

КСУ з часу свого створення у 1996 році розташований у будівлі на вулиці Жилянській у Києві.