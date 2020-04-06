Конституційний Суд пропонують перенести до Харкова - законопроєкт
Документ 3 квітня зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуги народу"), проте його текст на сайті парламенту з’явився 6 квітня.
У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади.
Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.
"Саме тому за законопроєктом пропонується перенести місце знаходження КСУ із міста Києва до міста Харків, яке традиційно вважається юридичною столицею України, в якому розташовано Президію Національної академії правових наук України, що підвищить як рівень незалежності самого Суду, так і сприятиме покращенню суспільно-політичного статусу обраного міста", - йдеться у пояснювальній записці.
Законопроєктом також пропонується вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КСУ із конституційною скаргою.
Крім того, суддів КСУ хочуть зобов’язати ходити у відпустки одночасно.
Як відомо, КСУ з часу свого створення у 1996 році розміщений у будівлі на вулиці Жилянській у Києві.