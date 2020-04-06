Конституційний Суд пропонують перенести до Харкова - законопроєкт

На сайті Верховної Ради з’явився текст проєкту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України", яким, зокрема, пропонується перенести КСУ до Харкова.

Документ 3 квітня зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуги народу"), проте його текст на сайті парламенту з’явився 6 квітня.

У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади.

Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.

"Саме тому за законопроєктом пропонується перенести місце знаходження КСУ із міста Києва до міста Харків, яке традиційно вважається юридичною столицею України, в якому розташовано Президію Національної академії правових наук України, що підвищить як рівень незалежності самого Суду, так і сприятиме покращенню суспільно-політичного статусу обраного міста", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом також пропонується вилучити юридичних осіб з числа суб’єктів, що мають право звернення до КСУ із конституційною скаргою.

Крім того, суддів КСУ хочуть зобов’язати ходити у відпустки одночасно.

Як відомо, КСУ з часу свого створення у 1996 році розміщений у будівлі на вулиці Жилянській у Києві.