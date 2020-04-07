"Голос" направив до Мінфіну та бюджетного комітету ВР свої пропозиції

Фракція партії «Голос» направила до Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань бюджету свої напрацювання до законопроєкту стосовно перегляду державного бюджету на 2020 рік.

Про це заявив депутат від «Голосу», секретар Комітету ВР з питань бюджету Володимир Цабаль 7 квітня під час zoom-брифінгу «Як зробити перегляд державного бюджету справедливішим», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є моменти, які варто переглянути в оновленому бюджеті, який, сподіваюсь, цього чи наступного тижня буде голосуватися. Треба зробити більш реалістичним дефіцит – так, він має бути високий, але більш реалістичний. Дохідну частину теж робити реалістичною, тобто зменшити. Видаткову частину треба зменшити за рахунок поступового фінансування фонду боротьби з коронавірусом, за рахунок перегляду тих видатків, які фактично не будуть виконуватись, а не тих, які нема кому захищати. В цій логіці ми направили наші пропозиції і до Міністерства фінансів, і до мого комітету, щоб ці пропозиції були також враховані при перегляді держбюджету», – зазначив Цабаль.

При цьому він уточнив, що фракція «Голос» підтримує позицію щодо збільшення дефіциту бюджету до 6% або вже запропонованих урядом 7%, але наголосив, що такий дефіцит має бути «з реалістичними доходами і консервативними видатками».

Під реалістичною дохідною частиною в політсилі розуміють зменшення доходів не на 11%, а на 18-20%. «Не потрібно займатися самообманом і зараз казати, що не все так буде погано з доходами. Треба вже зараз сказати собі правду», – зауважив Цабаль.

Стосовно ж видатків, то депутат вважає за необхідне повністю переглянути принципи їх формування.

«По-перше, не потрібно зараз створювати якийсь стабілізаційний фонд, де незрозуміло за яким принципом будуть використовуватися гроші. Потрібно напряму і, скажімо так, більш прозоро, збільшити фінансування, зокрема, медицини. І тоді, вже за існуючими принципами, виконувати програми щодо боротьби з коронавірусом. По-друге, не варто всі гроші виділяти на фінансування боротьби з коронавірусом. Уряд зараз пропонує збільшити на 100 млрд. Але запропонувавши зараз 100 млрд, уряд без жодної логіки порізав програми культури, освіти, бо умовно, не було міністра, щоб їх захищати», - зазначив він.

На противагу цьому в «Голосі» пропонують поступово збільшувати фінансування боротьби з епідемією: наприклад, виділити кошти у сумі 30-40 млрд на два-три місяці. За словами Цабаля, потім, протягом наступних місяців, буде більш зрозуміло, скільки потрібно додатково коштів і які програми в бюджеті не виконуються.

«Тобто за три місяці ми зможемо взяти гроші, умовно, не з культури, освіти або МЗС, а з реальних програм, які не будуть виконуватися у зв’язку з об’єктивними причинами, пов’язаними з коронавірусом. Звідки взяти ці 30-40 млрд для першого етапу і, можливо, 100 млрд взагалі, на боротьбу з коронавірусом? Тут ми пропонуємо більш об’єктивний підхід: потрібно вивчити реальну ситуацію, які програми фактично не можна буде виконувати через призупинку економіки (а таких програм буде багато) – це перший тип видатків. Другий тип – це скоротити ті програми, які минулого року найменш ефективно виконувалися. Як представник Бюджетного комітету, я знаю, що було багато програм, які станом на 11 місяців були виконані менш ніж на 75%. По-третє, можна буде зменшити фінансування тих речей, які в другому кварталі фактично не будуть виконані, але це вже можна буде оцінити за три місяці», – уточнив парламентарій.

Водночас він наголосив на необхідності збільшувати видатки розвитку.

«Усі економіки світу під час кризи використовують метод як фіскальне стимулювання економіки – це збільшення держзамовлення, збільшення видатків розвитку, на будівництво доріг, інфраструктури. Це звучить нелогічно, але це правильно, і це те, що допоможе нам після епідемії вибратися із цієї ситуації», – пояснив секретар Бюджетного комітету ВР.

Як повідомлялося, напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів спрогнозував, що позачергове засідання парламенту може відбути 9 або 10 квітня. При цьому головним питанням, яке на нього планують винести, стане розгляд законопроєкту про вчення змін до державного бюджету на 2020 рік.

Раніше, 30 березня, Рада направила зміни до держбюджету-2020, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову – збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.