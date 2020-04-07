"Євросолідарність" пропонує альтернативний проєкт змін до бюджету

Укрінформ
Представники фракції "Європейська солідарність" внесли альтернативний проєкт змін до Державного бюджету (№3279-1).

Про це повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Facebook.

"Разом з Вікторією Сюмар та Іриною Фріз підготували альтернативні кабмінівським зміни до бюджету України. Тиждень тому уряд презентував свій варіант бюджету: культура, ветерани, наука, освіта, інфраструктура, місцеві вибори — все це скорочувалось, а витрати на силовиків чи чиновників навпаки — збільшувались або зазнали несуттєвих змін. Разом з колегами ми підготували альтернативні зміни: зберегли повне фінансування фонду для боротьби з коронавірусом, але урізали фінансування силовиків та чиновників", - написав Гончаренко.

Так, депутати від "Євросолідарності" пропонують скоротити видатки на Апарат Верховної Ради на 348 млн, обслуговування Офісу Президента України - на 310 млн, на Апарат державного управління справами - на 445 млн, Офіс генерального прокурора - на 1 млрд 126 млн, Міністерство внутрішніх справ України - на 7 млрд, Національне антикорупційне бюро України - на 314 млн.

Натомість пропонується зберегти фінансування в повному обсязі Державного агентства України з питань кіно, Українського інституту книги, Українського культурного фонду, Інституту національної пам’яті, Державного фонду регіонального розвитку, Програми з підтримки науки та Програми з підтримки ветеранів.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв за тиждень представити новий проєкт змін до держбюджету.

Свої пропозиції змін до бюджету презентувала також фракція "Голос".

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