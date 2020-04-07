Офіс Пристайка координуватиме надання гуманітарної допомоги Україні

В Офісі віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України працюватиме єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу.

Про це Офіс віцепрем'єр-міністра повідомив у Facebook.

“Інформація про потреби для протидії коронавірусу буде збиратися в одній точці. Ми переорієнтовуємо наявні ресурси нашого Офісу та ще кількох організацій, щоб максимально швидко опрацювати ці дані та залучити всі доступні можливості для якнайшвидшого задоволення невідкладних потреб протидії поширенню коронавірусу в Україні”, - прокоментував механізм профільний віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко.

Зазначається, що збір даних відбуватиметься централізовано через державні та місцеві органи, включаючи МОЗ, ДСНС тощо, у підпорядкуванні яких перебувають госпіталі, центри надання допомоги та інші підрозділи.

В Офісі віцепрем'єра вважають, що такий механізм, зокрема, дасть можливість прискорити комунікацію України з міжнародними партнерами та організаціями, які готові надавати гуманітарну, фінансову та матеріально-технічну допомогу.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 7 квітня 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.