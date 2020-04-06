Пристайко відповідатиме за міжнародну комунікацію щодо допомоги у боротьбі з Covid-19

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами у питаннях допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Запроваджуємо єдиний механізм координації міжнародної допомоги для боротьби з коронавірусом в Україні. Вадим Пристайко відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами", - зазначив глава уряду.

Він висловив переконання, що це буде ефективний прямий діалог для забезпечення першочергових потреб протидії коронавірусу.

У свою чергу Пристайко поінформував, що за дорученням Прем'єр-міністра створено єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги для протидії Covid-19.

"Збираємо та узагальнюємо потреби центральних і місцевих органів влади, щоб швидко та ефективно надсилати необхідні ресурси туди, де вони найбільш потрібні", - пояснив віцепрем'єр.

Він додав, що дефіцит необхідних національних ресурсів планується “закрити” за рахунок внесків міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужало.