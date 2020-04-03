Уряд не планує жодних пауз у європейській та євроатлантичній інтеграції – Пристайко

Кабінет міністрів у своїй Програмі діяльності зафіксував, що жодних пауз у проведенні реформ та процесах європейської та євроатлантична інтеграція не буде.

На цьому наголосив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, повідомляється на Урядовому порталі.

“Жодних пауз у реформах. Європейська та євроатлантична інтеграція залишаються основою нашої трансформації. Наші пріоритети: імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, галузева інтеграція, реформи сектору безпеки відповідно до стандартів та принципів НАТО”, - сказав Пристайко.

Віцепрем'єр-міністр також додав, що в умовах викликів, з якими стикається Україна, важливо зберігати потужну взаємодію з міжнародною спільнотою у протидії пандемії та її негативних наслідків.

“Україні потрібен план реагування на надзвичайні ситуації для подолання пандемії COVID-19, її економічних та соціальних наслідків. Програма, схвалена урядом, дає нам такий план. Ми зосереджуємось на нагальних потребах, але не знімаємо фокус уваги зі стратегічних пріоритетів, включаючи цілі сталого розвитку”, - наголосив віцепрем'єр.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 квітня 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності. Так, серед основних пріоритетів роботи уряду визначено незмінність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, втілення Цілей сталого розвитку. Це дозволить реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, що передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України.