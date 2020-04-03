МЗС через коронавірус відклало ротацію дипломатів за кордоном

Міністерство закордонних справ відклало до жовтня ротацію працівників дипломатичних установ за кордоном через транспортні і логістичні обмеження у світі у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я підписав листа про те, що ротація переноситься до 1 жовтня. Я зробив це, щоб внести ясність усім дипломатам про можливі орієнтири їхнього повернення в Україну і від’їзду на нові посади за кордон. Але якщо ситуація з коронавірусом стабілізується раніше, наприклад, влітку, то я із задоволенням зміню це обмеження, і ми розпочнемо ротацію», - сказав Кулеба.

Він додав, що наразі існує єдина – логістична — проблема, чому ротацію було вимушено поставлено на паузу.

«Вивезти людей звідкілясь і відправити нових зараз стало практично неможливо з точки зору логістики, і в цьому плані дипломати відчувають ті ж труднощі, що й звичайні громадяни України», - констатував глава МЗС.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.