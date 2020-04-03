МЗС через коронавірус відклало ротацію дипломатів за кордоном

МЗС через коронавірус відклало ротацію дипломатів за кордоном

Укрінформ
Міністерство закордонних справ відклало до жовтня ротацію працівників дипломатичних установ за кордоном через транспортні і логістичні обмеження у світі у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я підписав листа про те, що ротація переноситься до 1 жовтня. Я зробив це, щоб внести ясність усім дипломатам про можливі орієнтири їхнього повернення в Україну і від’їзду на нові посади за кордон. Але якщо ситуація з коронавірусом стабілізується раніше, наприклад, влітку, то я із задоволенням зміню це обмеження, і ми розпочнемо ротацію», - сказав Кулеба.

Він додав, що наразі існує єдина – логістична — проблема, чому ротацію було вимушено поставлено на паузу.

«Вивезти людей звідкілясь і відправити нових зараз стало практично неможливо з точки зору логістики, і в цьому плані дипломати відчувають ті ж труднощі, що й звичайні громадяни України», - констатував глава МЗС.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

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