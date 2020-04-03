МЗС перезапускає механізм підтримки українських експортерів

Міністерство закордонних справ перезавантажить Раду експортерів та інвесторів з метою ефективнішої підтримки українських експортерів на тлі пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я приділяю зараз дуже велику увагу економічній дипломатії… Я ухвалив рішення про перезавантаження Ради експортерів та інвесторів, що існує при МЗС. Сьогодні на сайті МЗС буде опубліковано звернення Міністерства закордонних справ до підприємців та компаній», - сказав Кулеба.

У цьому контексті він закликав експортерів, які хочуть взаємодіяти з МЗС, заявити про свій інтерес і запропонувати свою кандидатуру до складу Ради експортерів та інвесторів.

«Ми розіб’ємо їх на кластери відповідно до інтересів і будемо тематично працювати для просування економічних інтересів нашої держави у світі», - зазначив міністр.

Кулеба також поінформував, що МЗС запропонує українському бізнесу низку інструментів підтримки на зовнішніх ринках.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві закордонних справ запрацює оновлена Рада експортерів та інвесторів. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що завдання міністерства полягає у тому, щоб допомагати бізнесу на зовнішніх ринках у складні часи.