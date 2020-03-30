Кулеба: У МЗС запрацює оновлена Рада експортерів та інвесторів

У Міністерстві закордонних справ запрацює оновлена Рада експортерів та інвесторів.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу 30 березня, повідомляє сайт міністерства.

Міністр наголосив, що задача міністерства полягає у тому, щоб допомагати бізнесу на зовнішніх ринках у складні часи. З цією метою незабаром буде оновлена Рада експортерів та інвесторів при МЗС та розроблені алгоритми взаємодії із зацікавленим бізнесом.

«Для нас в МЗС зараз важливо допомогти українському бізнесу зберегти їх позиції на світових ринках. Але ми бачимо пандемію не лише як виклик. Це ще і можливість для українських експортерів вийти на нові ринки. Я хочу запевнити, що Міністерство закордонних справ з обох питань буде для них надійним партнером», - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, цей тиждень у МЗС буде тижнем Азії.

«Ми на цьому тижні будемо займатися Азією, але в подальшому, ми так само будемо займатися й іншими важливими для України ринками», - анонсував Кулеба.