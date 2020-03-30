МЗС цього тижня активно працюватиме з азійськими країнами - Кулеба

Міністерство закордонних справ України цього тижня активно працюватиме з азійськими країнами з метою збереження і по можливості розширення їхніх ринків для українських товарів.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей тиждень у нас в МЗС буде тижнем Азії. Ми будемо активно працювати саме з азійськими країнами. Я буду мати телефонні розмови з колегами. Ми маємо ніколи не забувати, що інтереси України знаходяться не лише на заході, а й далеко на сході від нашого кордону”, - сказав Кулеба.

Він додав, що українські дипломати говоритимуть з азійськими партнерами не лише про закупівлю у них товарів для боротьби з поширенням коронавірусу або постачання відповідної гуманітарної допомоги, а й про підтримку торгівлі та українських експортерів. “МЗС в межах наших повноважень надаватиме експортерам максимальне сприяння, щоб вони не втрачали свої позицій на зовнішніх ринках, а по можливості навіть примножували їх попри кризу, що розгортається. Ми бачимо пандемію не лише як виклик, а і як можливість для виходу на нові ринки. Я хочу запевнити українських експортерів, що МЗС буде для них надійним партнером”, - підкреслив Кулеба.

Як відомо, 29 березня в Україну з Китаю прибули 33 тис. спецкостюмів та 250 тис. респіраторів для лікарів, які приймають хворих на коронавірус пацієнтів. Чергову партію захисних масок, медичного захисного одягу, обладнання та тестових систем в Україну заплановано відправити 31 березня.