"Євросолідарність" вимагає провести позачергову Раду

Партія "Європейська солідарність" вимагає провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду антикризових законопроєктів.

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Європейська солідарність" закликає керівництво парламенту не усуватися від відповідальності за ситуацію в країні, вийти з глибокої політичної самоізоляції, згадати про те, що у нас парламентсько-президентська республіка. Слід відпрацювати питання підготовки позачергово засідання Верховної Ради, на якому вже цього тижня мають бути терміново вирішені нагальні для країни питання", - зазначив Ар'єв.

За його словами, необхідно усунути всі перешкоди для відновлення співпраці з міжнародними фінансовими структурами. Він зазначив, що насамперед має бути ухвалений в цілому закон про банки.

Ар'єв також підкреслив, що треба внести зміни до бюджету, "які реально підтримають людей та економіку через скорочення видатків на функціонування влади і правоохоронних органів".

"Слід зробити корективи у невмотивовані карантинні обмеження і штрафні санкції, як наприклад, штрафи у 17 тисяч гривень для пенсіонерів за неносіння масок в умовах, коли їх немає в аптеках, а ціна на них в інтернет-магазинах – просто захмарна. Потрібні рішення, які допоможуть привести норми карантину у відповідність до реалій України і обмежать тиск на права та свободи громадян. Ми вимагаємо від влади адекватних дій з протидії поширенню коронавірусу, а не показушних шоу. Боротися потрібно з вірусом, а не з людьми", - зазначив Ар'єв.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 6 квітня посилюються вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином. Зокрема, під час карантину діятиме заборона на: перебування в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків; проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.