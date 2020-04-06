До "банківського" законопроєкту подали вже 13 тисяч правок
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.
"Станом на 18:00 вже є 13 000 + правок до закону про банки 2571-д... Є один позафракційний депутат, який тільки від себе подав більше ніж 6000 правок, ще є три пакети по 1,5 тисячі правок", - написав він.
Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт про унеможливлення скасування націоналізації або ліквідації банків було ухвалено Верховною Радою у першому читанні на позачерговій сесії 30 березня цього року.
Депутати скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.
У разі ухвалення законопроєкту він унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.