До "банківського" законопроєкту подали вже 13 тисяч правок

До проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності вже надійшло 13 тисяч правок.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

"Станом на 18:00 вже є 13 000 + правок до закону про банки 2571-д... Є один позафракційний депутат, який тільки від себе подав більше ніж 6000 правок, ще є три пакети по 1,5 тисячі правок", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт про унеможливлення скасування націоналізації або ліквідації банків було ухвалено Верховною Радою у першому читанні на позачерговій сесії 30 березня цього року.

Депутати скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

У разі ухвалення законопроєкту він унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.