Посилення карантину в Україні оскаржують в суді

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в частині, що стосується обмеження на переміщення осіб з 6 до 24 квітня 2020 року.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо оскарження встановленого Кабінетом міністрів України обмеження на переміщення осіб», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в частині, що стосується заборони з 6 по 24 квітня 2020 року переміщуватись групою більше ніж із двох осіб, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку та спортивні майданчики, а також перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус.

Позивач вважає, що оскаржуваною постановою встановлено незаконні обмеження його права на свободу вільного пересування у вказаний період.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у п'ятницю, 3 квітня, затвердив список додаткових обмежень у рамках карантину. Зокрема, йдеться про заборону: перебування в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо.