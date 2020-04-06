Суд відкрив справу за позовом Тарути до НАЗК

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження за позовом Сергія Тарути до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо оскарження результатів перевірки його декларацій.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Суд ухвалив розглядати вказаний позов за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед вимог позову - визнати незаконним та скасувати пункт 1 рішення НАЗК про результати перевірки декларації за 2016 рік, поданої народним депутатом Сергієм Тарутою.

Крім того, наголошують в ОАСК, позивач оскаржує рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією, та направлено результати перевірки декларації Тарути за 2016 рік до НАБУ.

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Як повідомлялося, у вересні 2019 року НАЗК повідомило, що, відповідно до результатів перевірки, Сергій Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід. Крім того, ще одну земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, не задекларував взагалі. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2016 рік становить понад 5,3 млн гривень.