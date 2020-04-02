Тарута та Шуфрич у суді вимагають скасувати висновки НАЗК щодо їх декларацій

Ряд високопосадовців у судовому порядку вимагають визнати протиправними та скасувати рішення Нацагентства з питань запобігання корупції про результати повних перевірок їх декларацій.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"У судовому порядку вимагає скасувати рішення про результати повної перевірки декларації за 2017 рік народний депутат України V-VIII скликань Олег Ляшко. У декларації він, серед іншого, вказав отриманий в лотерею виграш на суму 571 045 грн. від підприємства "Українська національна лотерея" лото "Фаворит Спорт", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначають у НАЗК, "Українська національна лотерея" у відповідь на запит повідомила, що Олег Ляшко за виграшем у лотереї до офісів компанії в 2017 році не звертався, а виплати йому не здійснювались. До того ж, в "Українській національній лотереї" відсутні відомості щодо ігрових білетів, копії яких Ляшко надав до НАЗК.

"Також до Окружного адміністративного суду міста Києва, за даними сайту суду, з позовом до Національного агентства звернувся народний депутат Сергій Тарута. У декларації за 2016 рік він не зазначив відомості про деякі земельні ділянки у власності та користуванні, а також вказав неповні відомості щодо деяких об’єктів нерухомості. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - повідомили у Національному агентстві.

У судовому порядку також оскаржує рішення НАЗК народний депутат Нестор Шуфрич. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

"Зокрема, у декларації за 2016 рік народний депутат не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: двох земельних ділянок, двох житлових будинків та шести квартир. У декларації за 2017 рік депутат не зазначив вартість двох орендованих у цьому році автомобілів", - відмітили у НАЗК.

Генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін також оскаржує рішення НАЗК щодо перевірки декларації за 2016 рік. Керівник державного підприємства не вказав дані про нежитлові приміщення, автомобіль та доходи доньки, зазначеної як член сім’ї. Загальна сума недостовірних відомостей, як зазначили в агентстві, становить понад 10,6 млн грн.

Крім того, народний депутат VIIІ скликання Ігор Шкіря, що також оскаржує рішення НАЗК, серед іншого, у кількох деклараціях не вказав земельні ділянки дружини загальною вартістю понад 25 млн грн.

НАЗК звертає увагу декларантів: відповідно до п. 4 ст.48 Закону "Про запобігання корупції", проведення контролю та перевірки декларацій, а також рішення, прийняті за їхніми результатами, не перешкоджають проведенню досудового розслідування та судового провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином, наголошують у НАЗК, рішення суду з приводу результатів повної перевірки декларацій не має юридичного значення для вирішення питання про можливе притягнення до кримінальної відповідальності.