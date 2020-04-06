"Банківський" законопроєкт набрав вже 6000 поправок, прогнозують ще

Укрінформ
Кількість поправок до законопроєкту щодо унеможливлення скасування націоналізації або ліквідації банків може сягнути 8,5 тисячі.

Таку думку висловив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голосу») у Facebook.

«Ну що, поки станом на зараз у нас вже близько 6000 правок в банківський закон, і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 правок», – зазначив депутат.

При цьому він зауважив, що чергове засідання профільного комітету щодо їх опрацювання відбудеться не раніше 8 квітня.

«Цей об’єм тексту ще фізично важко звести, то очікувати засідання комітету раніше середи, напевно, не варто», – додав Железняк.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д). Він унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

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