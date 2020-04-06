"Банківський" законопроєкт набрав вже 6000 поправок, прогнозують ще

Кількість поправок до законопроєкту щодо унеможливлення скасування націоналізації або ліквідації банків може сягнути 8,5 тисячі.

Таку думку висловив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голосу») у Facebook.

«Ну що, поки станом на зараз у нас вже близько 6000 правок в банківський закон, і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 правок», – зазначив депутат.

При цьому він зауважив, що чергове засідання профільного комітету щодо їх опрацювання відбудеться не раніше 8 квітня.

«Цей об’єм тексту ще фізично важко звести, то очікувати засідання комітету раніше середи, напевно, не варто», – додав Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д). Він унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.