Депутат від "Слуги народу" Горбенко заявляє, що одужав від коронавірусу

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, який раніше був госпіталізований з коронавірусом, заявив, що вже отримав негативний результат тесту на COVID-19 і в понеділок буде виписаний з лікарні.

Про це Горбенко повідомив у Facebook.

"Тест ПЦР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому", - написав депутат.

Горбенко зауважив, що при госпіталізації в лікарню його стан був тяжким. Депутат також розповів, як його лікували, і подякував персоналу Олександрівської лікарні.

Як повідомлялося, раніше коронавірус також було діагностовано у депутатів Анни Скороход (позафракційна), Сергія Шахова (депгрупа "Довіра"), Володимира Ватраса («Слуга народу»), Сергія Рудика (позафракційний), Олександра Лукашева (ОПЗЖ).

Станом на 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.