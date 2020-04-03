Світовий банк готовий дати додаткові $35 мільйонів на українську медицину

Світовий банк готовий виділити Україні додаткові кошти в рамках спільного проєкт з Міністерством охорони здоров’я «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Про це за результатами зустрічі з представниками міжнародних організацій повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Кабмін готує рішення, які дозволять залучити додаткові 35 млн доларів, гроші спрямують на підтримку медичної галузі в Україні. Загалом вартість проєкту, за даними уряду, складе 135 млн доларів.

«Я поінформував представників міжнародних організацій про додаткові заходи, які запровадив Кабінет міністрів для того, щоб захистити здоров’я українців. При їх розробці уряд врахував обмеження, які запровадили інші країни та той результат, який ці заходи дали», – розповів Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр привітав запуск окремого Плану гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні.

В уряді нагадали, що згідно з цим планом, до кінця року на попередження та боротьбу з пандемією в Україні ООН планує мобілізувати 165 млн доларів. Кошти підуть на першочергові потреби системи охорони здоров’я та подолання соціально-економічних наслідків.

Глава українського уряду подякував міжнародним партнерам за досвід, яким вони діляться та матеріальну підтримку.

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На зустрічі також були присутні Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер, представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт, радник з питань партнерства Офісу координатора системи ООН в Україні Олеся Огризко та віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Фото: Урядовий портал